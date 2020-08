Carolina Sandoval “se la lava” a su esposo enfundada en una de sus sexys fajas negras

View this post on Instagram

…acá escuchando buena música mientras se la lavo a mi esposo😂😂😂😂 #lajeepeta #jeepeta 😂😂😂 by the way cuéntenle a @mauyricky @evaluna y mi @montaner que está es mi canción del momento 😋. . .. … #nobodyisperfect #lareinadelafaja #summer #fyp