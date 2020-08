Por qué miles de pollos están muriendo después de ser enviados por el Servicio Postal de Estados Unidos

Al menos 4,800 pollos que fueron enviados a los granjeros de Maine a través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) han llegado muertos durante las últimas semanas después que los recortes afectaron las operaciones según informó Chellie Pingree, la representante del USPS.

El problema se hizo público cuándo Pingree envió una carta a Louis DeJoy, director general de correos y a Sonny Perdue, comisionado de agricultura.

Pauline Henderson, propietaria de la granja Pine Tree Poultry en New Sharon, Maine, dijo al periódico The Portland Press que se sorprendió la semana pasada cuando todos los 800 pollitos que le enviaron por correo desde una incubadora en Pennsylvania estaban muertos. Las aves llegan cada tres semanas y “solo uno o dos de cada 100 mueren en el transporte”.

También un grupo de aves que fueron transportadas por el centro de procesamiento del Servicio Postal en Shrewsbury, Massachusetts, también murieron, impactando varias granjas en Maine y New Hampshire, dijo Henderson en la entrevista.

Se trata de una consecuencia de la “desorganización que ha creado la oficina de correos y que nadie pensó”, dijo Pingree y añadió que su oficina ha recibido docenas de quejas de granjeros y personas que han intentado tener un pequeño correo en el patio de su casa.

“Una gran cantidad de estadounidenses de zonas rurales, incluidos los productores agrícolas, dependen del USPS para su sustento y es esencial que reciban un servicio fiable”, dijo Pingree al diario.

Desde 1918 el Servicio Postal es la única entidad que envía pollos vivos y otros animales pequeños, según informa en su página web.

Since 1918, @USPS has handled chicks safely and humanely.

Only after Postmaster DeJoy started slowing down mail delivery have small farmers suffered economic and emotional losses of their chicks.

DeJoy needs to answer for this when he testifies before Congress tomorrow. pic.twitter.com/MMjSLD6FZK

— Chellie Pingree (@chelliepingree) August 20, 2020