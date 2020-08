Problemas con la justicia: Detienen a Harry Maguire, el defensa más caro de la historia, en Grecia

Este jueves por la noche la policía de Grecia detuvo a Harry Maguire, del Manchester United, quien es el defensor más caro del mundo, por protagonizar una trifulca en una zona de bares en la ciudad de Miconos.

Según los medios locales, el capitán de los Red Devils estaba envuelto en una pelea con otros turistas británicos que se encontraban en la zona cuando llegó la policía para detener el altercado y tres de los acompañantes del zaguero agredieron a los agentes.

El grupo, incluido Maguire, fueron llevados a la comisaría local, donde continuaron agrediendo verbal y físicamente a los policías, por lo que lo que comenzó con un arresto se convirtió en detención formal.

Manchester United have been made aware of an "incident" involving Harry Maguire in Mykonos on Thursday night.

