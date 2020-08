Hasta el día que fui diagnosticada con cáncer no puedo decir que fue un día malo

¡Jamás he tenido un día malo en mi vida! Sé que no me crees y seguramente piensas que miento, pero te juro que nunca he tenido un día que sea totalmente malo.

Acepto que he tenido momentos malos en un día pero no puedo decir que TODO el día fue malo. Reflexiona y dime si realmente has tenido un día en que sus 24 horas fueron terribles, es decir desde que te levantaste en la mañana hasta que te fuiste a dormir, estoy segura que no te ha pasado y a mi tampoco pues ni en las películas de terror pasa eso.

Hasta el día que fui diagnosticada con cáncer no puedo decir que fue un día malo, recuerdo que el momento en que recibí la noticia fue devastador, pero también esa noche me reuní con amigos y familiares quienes vinieron a apoyarme y me hicieron sentir su amor incondicional y ese momento ha sido uno de los más bonitos de mi vida.

Te digo esto porque muchas veces catalogamos nuestro día, semana o año como “malo” sin darnos cuenta que solo ciertos momentos de nuestra vida no son tan buenos.

Por ejemplo, en esta pandemia muchas personas dicen que el 2020 es el peor año de la historia, y es cierto que todos hemos tenido momentos muy difíciles pero te aseguro que antes de que se acabe este año, también podremos contar muchas bendiciones.

Y ten presente que tal vez no todos los momentos de un año son buenos pero siempre hay algo bueno en cada año.

