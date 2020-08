Nueva York se une a programa federal de $300 extra semanales por desempleo

Nueva York solicitará el dinero para desempleo por coronavirus que la Casa Blanca puso a disposición, después de que los federales eliminaran un requisito que obligaba a los estados a aportar una parte de esos fondos.

El director de presupuesto estatal, Robert Mujica, dijo el viernes que Nueva York se inscribirá en el llamado programa de “Asistencia para Salarios Perdidos”, que proporcionará $300 dólares por semana a los neoyorquinos desempleados, además de los beneficios estatales.

“Como ha dicho el gobernador (Andrew) Cuomo, la política no afecta las políticas, especialmente durante una pandemia, y si los neoyorquinos lo necesitan, esta administración hará todo lo posible para apoyarlos”, destacó Mujica en un comunicado.

Cuomo se había negado a la perspectiva de postularse para el programa en las últimas semanas, luego de la oferta del mandatario Donald Trump de poner a disposición hasta $44 mil millones de dólares del Fondo de Ayuda para Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Trump inicialmente dijo que $400 dólares semanales estarían disponibles para los desempleados, pero el problema era que los estados estarían en apuros para conseguir una cuarta parte de ese dinero.

El Departamento de Trabajo emitió una nueva guía esta semana que dice que los estados podrían renunciar a contribuir al programa.

Hasta ahora, 13 estados han sido aprobados para el programa y sólo Kentucky, Montana y West Virginia acordaron repartir los $100 dólares adicionales, según FEMA.

El plan de Trump está destinado a reemplazar el suplemento federal de emergencia de $600 dólares a la semana que expiró el mes pasado. Las negociaciones para otro proyecto de ley de alivio de COVID-19 que extiende ese programa se han estancado en el Congreso.

Los estados tienen la opción de cumplir con el 25% asignando Fondos de Ayuda para el Coronavirus de la Ley CARES u otros fondos estatales. También pueden optar por utilizar el dinero estatal reservado para los beneficios de desempleo administrados por cada estado, resumió Daily News.

