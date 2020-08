Pasajero histérico corta la cara a estudiante de medicina que laboraba como taxista en Nueva York

Raymond Adjetey, estudiante de medicina que trabaja como taxista, fue atacado por un pasajero que le cortó la cara en El Bronx (NYC).

Adjetey conducía a un pasajero cuando fue brutalmente atacado, golpeado y cortado en la cara, según la Federación de Taxistas del estado Nueva York (NYSFTD). Había recogido al pasajero el 5 de agosto en 184th Street y Jerome Avenue, dijo la policía ayer.

La víctima le dijo a NYSFTD que el pasajero estaba hablando por teléfono y discutiendo con una mujer. Insistió en que lo llevara a varios lugares.

Cuando llegaron a Tracy Towers, la tercera ubicación a la que Adjetey lo había llevado, el hombre pidió continuar hacia otro destino diferente. El taxista se negó, lo que provocó el ataque, reseñó Pix11.

