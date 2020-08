Premios Tony serán virtuales en el otoño, mientras Broadway sigue paralizado por coronavirus

Prevista originalmente para el pasado 7 de junio en el Radio City Music Hall, la 74ta gala de los premios Tony, considerados el Óscar de Broadway, será finalmente este otoño, de manera virtual, mientras la industria teatral sigue la parálisis más larga de su historia, debido al coronavirus.

“Aunque eventos sin precedentes acortaron la temporada de Broadway 2019-2020, fue un año lleno de trabajo extraordinario que merece ser reconocido”, dijo un comunicado conjunto de Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway (TBL) y Heather Hitchens, directora ejecutiva de American Theatre Wing, ente responsable de organizar los premios.

“Estamos encantados no sólo de haber encontrado una manera de celebrar adecuadamente los increíbles logros de nuestros artistas esta temporada, sino también de poder elevar a toda la comunidad teatral y mostrar al mundo lo que hace que nuestra familia de Broadway sea tan especial en este momento difícil. El espectáculo debe continuar, pase lo que pase, y así será”.

El sistema para anunciar los nominados y luego la fecha de la gala virtual no han sido anunciados. De momento, TBL, la asociación comercial que regula las representaciones en la meca teatral del mundo y que además influye directamente en el turismo, mantiene su decisión de no reabrir las salas hasta enero.

Tras el cierre histórico el 12 de marzo, en dos oportunidades TBL anunció fechas de regreso: el 13 de abril y el 7 de septiembre, pero ambas debieron ser canceladas nuevamente.

De cara a enero, aún resta definir los protocolos sanitarios a seguir en salas acostumbradas a vender hasta 500 asientos por función para sobrevivir en taquilla. Ello, además de docenas de empleados presentes en, delante y detrás del escenario.

El cierre inédito del 12 de marzo respondió a la prohibición de la gobernación de Nueva York de reunir a más de 500 personas en un mismo sitio, pero a la larga se extendió a todos los eventos públicos.

La medida afectó a 31 producciones que ya estaban en cartelera en Broadway y docenas más que se preparaban para abrir en la primavera. Técnicamente, los premios Tony iban a considerar los espectáculos hasta el 23 de abril.

Los 41 teatros del circuito Broadway -con salas de al menos 500 asientos- sumaron 14.8 millones de espectadores la temporada pasada. Generan más de 100 mil empleos y tienen un impacto estimado de $16 mil millones de dólares en la economía local, además de hotelería y gastronomía, destacó Pix11.

También las salas independientes con menos de 100 asientos impactan en la economía local con un estimado de $1.3 mil millones de dólares anuales, incluidos 8,400 empleos a tiempo completo.

— The Tony Awards (@TheTonyAwards) August 21, 2020