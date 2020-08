“Quería hacer cosas importantes”: Nico Castillo reveló por qué eligió jugar en América y “traicionar” a Pumas

Cuando el artillero chileno volvió a la Liga MX defendió la camiseta azulcrema, causando molestia entre la afición auriazul

Hace poco más de un año, Nicolás Castilllo, uno de los máximos goleadores que ha tenido Pumas en los últimos años se fue con el acérrimo rival: América, y para el dolor de los aficionados auriazules, reveló que lo hizo porque “quería hacer cosas importantes”.

Terminó la telenovela y Nico Castillo llegará al America. El segundo mejor pagado en la Liga Mx. Traicionó a la gran afición de Pumas. En America jugará con más presión porque les urgen resultados. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) January 31, 2019

En entrevista para el canal de YouTube de la actriz americanista Jessica Coch, el artillero chileno habló de sus razones para defender la camiseta azulcrema, luego de ganarse el cariño de los seguidores de Pumas, ya que marcó 25 goles en sólo dos temporadas, antes de viajar a Europa para jugar con el Benfica y volver a la Liga MX en la temporada siguiente, pero no con los universitarios, sino con las Águilas.

“Cuando recibí la oferta de Miguel (Herrera) y Santiago (Baños) se pensó el tema de Pumas, pero yo conocía tanto al América, conocía cómo jugaba el equipo de Miguel que yo decía ´me voy a ir al América porque sé que vamos a hacer cosas grandes, que el equipo va ser Campeón´“, explicó en la entrevista que se encuentra en YouTube.

“Yo sabía que abarcaría un plantel increíble antes de que se fueran (Agustín) Marchesín, Matheus (Uribe), Guido (Rodríguez), Edson (Álvarez), teníamos un equipo increíble… Yo decía ´me voy a ir ahí yo me quiero ir ahí porque sé que vamos a hacer cosas importantes´”, agregó.

¿Traidores? Estos futbolistas ficharon por el acérrimo rival. Hugo Sánchez 🇲🇽

Pumas ➡️ América Figo 🇵🇹

Barcelona ➡️ Real Madrid Gotze 🇩🇪

BVB ➡️ Bayern Munich Nico Castillo 🇨🇱

Pumas ➡️ América Oribe Peralta 🇲🇽

América ➡️ Chivas pic.twitter.com/xnM8x5doug — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) June 18, 2019

Finalmente, reconoció que ha recibido muchas criticas por su decisión, pero les restó importancia y dijo estar a muerte con los azulcremas.

“Hoy en día estoy en América, defiendo a muerte al América porque es quien me paga, es por quien defiendo a mis compañeros y mis compañeros me defienden a mí, entonces es mi trabajo y la gente muchas veces no lo entiende”, sentenció.