Un diamante de 442 quilates localizado en una mina de África podría alcanzar un valor superior a los $18 millones de dólares

Una pequeña empresa minera de diamantes que se ha dedicado a encontrar algunas de las gemas más valiosas del mundo encontró una enorme piedra preciosa en una zona montañosa de África.

Gem Diamonds Ltd., informó que el viernes había desenterrado un diamante de 442 quilates en su mina de Letseng en Lesoto. Aunque es difícil establecer el valor de las piedras antes de que los cortadores puedan evaluarlas, la gema podría valuarse por un valor superior a los $18 millones de dólares, según lo escribió en una nota Edward Sterck, analista de BMO Capital Markets, seguía informó la agencia Bloomberg.

“La recuperación de este notable diamante de 442 quilates es una de las gemas más grandes del mundo y su valor se recuperará este año. Se trata de una confirmación de la capacidad de producción que tiene la mina Letseng para producir grandes diamantes de alta calidad”, dijo Clifford Elphick, director ejecutivo de Gem, en un comunicado.

Gem Diamonds is pleased to announce the recovery of a high quality 442 carat Type II diamond from the Letšeng mine https://t.co/fAHOuMKPJZ pic.twitter.com/aRlXfkHvpJ

— Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) August 21, 2020