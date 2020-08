La hermana de Anahí le hace la competencia al mostrarse en bikini y lucir su figura

View this post on Instagram

Ella es mi mujer, ella jamás publicaría fotos en traje de baño, (No le digan que yo lo hice), hoy he decidido publicar esta foto sin que ella lo sepa solo para decirles lo estúpidamente ORGULLOSO que me siento de ella, si ustedes creen que mi orgullo es por el espectacular cuerpo que mi esposa ha formado con tanto esfuerzo están equivocados! Mi orgullo es por que esta hermosa mujer que ven aquí ha pasado por muchos obstáculos en su vida, Mi orgullo es porque esta bellísima mujer que ven aquí que siempre ha dedicado todo su tiempo a su familia, hace un par de años, decidió dedicarle un poco de tiempo a ella misma, y solo eso, ha sido un ejemplo maravilloso para toda su familia, ¿Como es que encontraste tiempo para ti amor mío? Si yo veo y aprecio cada minuto que dedicas a esta familia, ¿Como es que sin decirle nada a nadie nos sorprendiste tanto amor mío?, PERDÓNAME por no haber detenido mi mundo sólo para verte, perdóname por no haber puesto atención en cada minuto de este difícil proceso, QUE CHINGONA ERES MI AMOR, eres más de lo que un hombre como yo merezco, eres la mejor mamá de este mundo, la mejor esposa de este mundo, la mejor hermana de este mundo, la mejor amiga de este mundo y si todo eso no fuera suficiente para acabar con tu tiempo, aún así encontraste el tiempo PARA TI, para mostrarnos a todos quien eras, quien eres y todo lo que VAS A SER! Hoy le presumo al mundo a MI ESPOSA, que no sólo es este poema de mujer que ven en esta foto, le presumo al mundo a una mujer PLENA, una mujer dueña de SU VIDA, una mujer emprendedora y chingona, una mujer LÍDER, una mujer que me ayuda cada día a tratar de ser mi mejor versión, TE AMO REINA DE MI VIDA, te amé ayer, te amo hoy y te amaré hasta el último día de mi vida, ERES UN EJEMPLO para mi y para mis hijos, espero algún día poder provocar sólo la mitad de lo que tú provocas en mi REINA DE MI VIDA, te amo mi amor, la única razón de mi existencia es para hacerte feliz! ♥️