Kellyanne Conway deja de asesorar a Trump para evitar el quiebre de su familia

La asesora Kellyanne Conway dejará la Casa Blanca para enfocarse en su familia, la cual enfrenta serios problemas, incluido el amago de emancipación de su hija Claudia, de 15 años.

La decisión de una de las asesoras favoritas del presidente Donald Trump llega en un momento complicado para el mandatario, ya que perderá una de las voces que más lo defiende, sin importar sus políticas.

La asesora y su esposo George Conway son una de las parejas más polémicas de Washington, ya que él es un serio crítico del mandatario republicano y uno de los fundadores del Proyecto Lincoln, integrado por republicanos en contra de la reelección del presidente Trump.

“Los últimos cuatro años me han dado bendiciones incomparables como parte de la historia en la noche de las elecciones de 2016 y como consejera principal del presidente”, escribió.

Agregó que su esposo hará cambios, a fin de concentrarse juntos en su familia.

“No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero estamos unidos en lo que más importa: los niños. Nuestros cuatro hijos son adolescentes y preadolescentes que comienzan un nuevo año académico… Como millones de los padres en todo el país saben que los niños ‘ir a la escuela desde casa’ requiere un nivel de atención y vigilancia inusual como estos tiempos”, afirmó.

Los anuncios de la pareja se produjeron tras el amago de su hija Claudia, quien ha sido una crítica abierta en las redes sociales sobre las opiniones de sus padres.

“No me voy a emancipar por el trabajo de mi madre. Es por años de abuso y trauma en la infancia”, aseguró la adolescente tras comentarios sobre sus planes.

y’all love to twist everything 😭😭 i’m not getting emancipated because of my mom’s job.. it is because of years of childhood trauma and abuse

— CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020