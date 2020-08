Lucid Air se corona como el rey de los autos eléctricos y le gana a un Tesla Model S en una carrera

Los autos eléctricos continúan tomando fuerza alrededor del mundo, y su desempeño cada vez se pone más a prueba superando las expectativas de los conductores. El Lucid Air, es uno de los futuros lanzamientos en el sector que promete convertirse en el rey de los coches cero emisiones en cuanto autonomía, y antes de su llegada, ya se ha dejado ver luciendo su majestuosidad.

En esta ocasión, el Lucid Air se puso a prueba en un duelo en la pista contra un Tesla Model S, como era de esperarse, el duelo fue grabado y subido en vídeo por el canal de YouTube E for Electric.

Quarter mile race: @Tesla vs. @LucidMotors – stay tuned for the results pic.twitter.com/HskHf1C0sl

— E for Electric (@EforElectric) August 19, 2020