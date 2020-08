Policías en Wisconsin disparan a un hombre negro por la espalda y frente a su familia

Este lunes se conoció el video en el que policías de Kenosha, Wisconsin disparan a un hombre negro por la espalda y frente a su familia.

El hecho sucedió el domingo a las 5:00 p.m. en el bloque 2800 de la calle 40. Los agentes llegaron a la escena por una llamada por violencia doméstica.

Relacionado: Hispano fue sometido en asfalto hirviente por 6 minutos por Policía de Phoenix

En las imágenes se ve a Jacob Blake, de 29 años, ir hacia su vehículo mientras es seguido por dos policías. Al abrir la puerta le disparan por la espalda en múltiples ocasiones. Una mujer -al parecer la prometida del hombre- lamenta el tiroteo. Los uniformados trataron de detener a Blake con una pistola eléctrica, según CNN.

En el auto estaban los tres hijos de Blake, cuyas edades oscilan entre los 3 y 8 años. Ben Crump, abogado de Blake, dijo que el hombre había tratado de separar a dos mujeres que peleaban.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020