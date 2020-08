Catherine Siachoque presume sus atributos cubierta sólo por una toalla

View this post on Instagram

Que nada ni nadie nos quite la sonrisa💖 Esta bien sentirnos triste algunas veces, pero también debemos permitirnos reír y estar felices💖🙏🏽 Los lentes de sol son de mi colección y los pueden conseguir en el link que está en mi biografía 😃 : Estos son los CS BLACK el metal es plateado🥰😍 Pic: @kikefloresphoto 💕 #sunglasses #sunglassesfashion #smile #actress #summer #blonde #entrepreneur #latina #girlpower #mujer #poderosa #colombia #zebra 🦓