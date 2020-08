Estalló la bomba: Reportan que Messi le avisó al Barcelona que no quiere seguir en el club

Todo parece indicar que la bomba en el interior del Barcelona ha estallado. Según reportan distintos medios, Lionel Messi le ha comunicado al club su deseo de salir, algo que ESPN da como un hecho, luego de que desde el interior del club le confirmaran la información a su colaborador Jordi Blanco.

De acuerdo con estos reportes, el delantero argentino habría enviado un burofax (un mensaje certificado, reconocido en un tribunal o por un tercero) al club expresando su deseo de salir y ejecutar la cláusula que tiene su contrato, en la que podría salir del equipo de forma gratuita y unilateral a partir del 2021.

Lionel Messi has told Barcelona that he wants to leave the club this summer, various sources have confirmed to ESPN. https://t.co/kdwaHqLjWp

— ESPN (@espn) August 25, 2020