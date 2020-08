“Yo pagaba todo e hizo un video desde mi casa”, dijo Maripily del ex de Jessica Cediel

Entretenimiento

Maripily Rivera contó toda la verdad sobre su relación con el ex de Jessica Cediel, Mack Roesch, y lo descargó durante una entrevista

Hace poco, les contamos cómo la modelo fitness Maripily Rivera y el ex de Jessica Cediel, Mack Roesch, andaban juntos en México entrenando y haciendo ejercicio. De inmediato, los rumores sobre un posible romance se desataron. Resulta que, mientras la boricua grababa el show de Guerreros 2020, el también atleta la visitó dónde se estaba quedando ella en ese país. Después de esos días no los vimos más juntos en las redes sociales.

Resulta que ahora, Maripily dio una entrevista al programa “Lo Sé Todo” y contó con detalles cómo había conocido a Mack Roesch y qué tipo de relación mantiene con el deportista. “Yo no sabía que él era el ex de Jessica Cediel y mucho menos lo que había pasado entre ellos y todo el problema”. Recordemos que Mack y Jessica aún continúan en la disputa por un anillo de compromiso que él le diera y que ha querido de vuelta, pues la relación entre ellos terminó en muy malos términos.

Maripily aseguró que sí comenzó a notar unas conductas un poco “Raras” en México. “Yo pagaba todo cuando salíamos a comer y dije – bueno esto cómo es-“. Además, contó que en Miami, Mack hizo un video desde el balcón de la casa de la modelo y lo subió a sus redes sociales. Ella le pidió borrarlo, pues no le había pedido permiso y “Le parecía un abuso y una falta de respeto”. Él lo borró y, cuando se fue de la casa de Maripily, lo volvió a subir, según contó la modelo.

Por último, dijo que Jessica nunca se comunicó con ella pero que sí muchas personas le hablaron de manera no muy positiva sobre Mack Roesch y por eso ella lo tenía “En la mira”, aseguró que “Le creía, pero no mucho”.

No hay duda que Maripily Rivera además de hermosa y sencilla es una mujer muy honesta, que no teme hablar directo a los medios y aclarar cómo se dieron las cosas para que no exista ningún tipo de malentendido en un futuro.

