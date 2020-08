Costosa lesión: Carlos Vela será baja de manera indefinida

La lesión en su reaparición le costó cara: Carlos Vela volvió al campo el sábado pasado, tras cinco meses de inactividad, pero las cosas no salieron como él esperaba, ya que tuvo que salir del encuentro por severas molestias en la rodilla y hoy sabemos que será baja de forma indefinida, aunque por su diagnóstico se especula que podría estar fuera alrededor de seis semanas.

De acuerdo con lo que explicó Bob Bradley, el DT del equipo, Vela sufrió “un desgarre en el ligamento medio colateral”. “Es una lesión que vemos frecuentemente en el futbol”, afirmó el estratega, aunque cuando se le cuestionó cuánto tiempo estará fuera el jugador no supo responder con certeza y se limitó a decir: “iremos evaluando semana a semana”.

📝 Carlos Vela will be sidelined for the remainder of the LAFC's phase one restart with a Grade 2 MCL injury. #LAFC https://t.co/itmhqyGmeF

— LAFC (@LAFC) August 25, 2020