Docena de demandas contra maestro de gimnasia por abuso sexual en escuela ortodoxa de Nueva York

Lawrence Svrcek, ex maestro y administrador de una escuela religiosa de Queens (NYC), enfrenta 12 demandas que alegan que abusó sexualmente de niños pequeños a partir de la década de 1970 y que continuó haciéndolo durante mucho años.

La última de la serie de demandas contra Svrcek (74) se presentó en la Corte Suprema estatal en Queens y alega que abusó sexualmente de una víctima identificada sólo por las iniciales S.G. a partir de 1984, cuando el estudiante asistió a “Jamaica Day School”, dirigida por la Iglesia Ortodoxa Griega St. Demetrios.

Svrcek, quien hoy vive retirado en Long Island, fue profesor de gimnasia, entrenador y luego subdirector de la escuela. También fue un líder de Boy Scouts.

NYPD y la oficina del fiscal de Queens dijeron que no podían comentar sobre ninguna investigación pendiente. El acusado y su abogado tampoco estuvieron disponibles, según New York Post.

Lambros Lambrou, un abogado que representa a seis de las víctimas, dijo que podría haber más casos.

La Arquidiócesis Griega Ortodoxa de América (GOARCH), que también se menciona como acusada en las demandas, no quiso comentar más que para decir “aborrecemos el abuso sexual de niños y nos tomamos muy en serio las acusaciones de tal conducta”.

Lawrence Svrcek, former teacher and administrator at a church-run school is facing 12 lawsuits alleging he sexually abused young boys beginning in the 1970s and continuing for more than a decade. https://t.co/CSDWbF6JnN

— Anderson Advocates (@AndersonCause) August 23, 2020