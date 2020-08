El equipo de Washington de la NFL, habría grabado en secreto a sus porristas semidesnudas

Deportes

Los videos se grabaron a petición de Daniel Snyder, dueño del equipo

En el 2008, los aún llamados Washington Redskins de la NFL, publicaron Beauties on the Beach, un video que muestra cómo fue la sesión fotográfica de las porristas del equipo para hacer su calendario en traje de baño.

Doce años después del lanzamiento de dicho video, se ha dado a conocer que durante dichas grabaciones, el equipo recopiló clips de las porristas mientras se cambiaban o ajustaban sus trajes de baño para captar el momento en que sus senos quedaran al descubierto, sin nada que los cubriera. Dichas tomas terminaron en un video de uso privado el cual habría sido pedido por Daniel Snyder, dueño del equipo de Washington. Así lo dio a conocer el Washington Post este miércoles.

Lewd cheerleader videos, more allegations of sexual harassment paint disturbing picture of Washington's NFL franchise https://t.co/IxFLQYGs0z — The Washington Post (@washingtonpost) August 26, 2020

Brad Baker, ex miembro del equipo de Larry Michael, quien era en aquel entonces el portavoz y vicepresidente senior del equipo de Washington, confesó en una entrevista con el Washington Post que Michael pidió al equipo de grabación que realizaran dicho video a petición especial de Snyder. “Larry dijo algo como, ‘Hay un proyecto especial que tenemos que hacer para el dueño hoy: Él necesita que consigamos las partes buenas del video detrás de escena de la sesión de porristas en un DVD para él”.

Dicho video llegó hasta las oficinas del medio estadounidense a manos de un ex empleado, quien reveló que también había un video similar filmado durante la sesión fotográfica de trajes de baño del 2010, en el que incluso hay un close up al área púbica de una animadora. El Post se puso en contacto con el área legal del equipo de Washington para hablar sobre el tema pero no obtuvo respuesta y Daniel Snyder se rehusó a una entrevista.

Hasta ahora el equipo de Washington no ha dado su postura al respecto. Seguiremos informando.