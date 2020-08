El sorprendente acto realizado por unos cerdos para salvar la vida de un pez

Susanta Nanda es un empleado del Servicio Forestal de la India, el cual compartió este fin de semana un video en su cuenta de Twitter, el cual ha dejado anonadados a muchos al ser prueba fiel de que los animales son más inteligentes de lo que pensamos.

En el video se puede ver a varios cerdos de color negro, los cuales observan a un gran pez que se encuentra sobre la tierra y al cual comienzan a empujarlo con su nariz hasta lograr arrojarlo a un estante que había cerca de ahí.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention💕 pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020