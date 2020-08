Comentarista dominicano tilda a “Mami Jordan” de “prostituta urbana” por baile sensual a su hijo por Facebook

View this post on Instagram

LES JURO K NO!! Y QUIEREN K YO ME QUEDE CALLADA Y DIQUE ME ENTREGUE CON MIS HIJOS SIN NINGUNA ORDEN 🙌🏻🙌🏻ESTOY MUY DOLIDA🙌🏻🙌🏻🙌🏻PORQUE DIOS MÍO CON MIS HIJOS NOOOOO!!! ESA AYUDA ME BRINDÓ ALOFOKE Y SU ABOGADO QUE VAYA CON LOS NIÑOS🙌🏻 Y ME ENTREGUE.. NO HABLO MIERDA LO MÍO ES CON PRUEBAS