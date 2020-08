Dos muertos y cierre parcial del puente Washington en Manhattan por volcamiento

Fuertes colas se están generando en el puente George Washington (GWB) que conecta a New Jersey con el Alto Manhattan, luego de un fatal accidente que cobró la vida de dos personas esta mañana.

La colisión provocó el cierre de carriles del nivel inferior en dirección a Nueva Jersey. Además, dos están cerrados en el nivel inferior que viaja a Nueva York para uso de equipos de emergencia, según Pix11.

El accidente involucró a dos vehículos y sucedió alrededor de las 9:40 a.m., dijeron funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

Uno de los vehículos, con dos personas adentro, se volcó. Ese conductor fue llevado al hospital y luego murió. Su pasajero fue arrojado del auto y también falleció.

El conductor del segundo vehículo fue llevado al hospital para una evaluación adicional. Ninguna de las víctimas ha sido identificada. Tampoco se ha revelado la causa del accidente.

Todos los carriles con destino a Nueva Jersey en el nivel inferior están cerrados y el tráfico se está desviando al tramo superior del puente, dijo la Autoridad Portuaria.

Los carriles con destino a Nueva York en ambos niveles también están experimentando retrasos de entre 30 y 60 minutos.

The GWB Upper to NY is experiencing a delay of 60 minutes due to the general volume of traffic. [51]

— GWB. Wear a Face Covering. (@PANYNJ_GWB) August 27, 2020