King Kong regresó a Nueva York: instalan gigante escultura de gorila en Hudson Yards

Un pariente de “King Kong” ha vuelto a Nueva York, pero esta vez no trepó el Empire State con una doncella, sino se acostó plácidamente unas cuadras más al oeste, en Hudson Yards.

“King Nyani” es una inmensa escultura de bronce de 4.5 toneladas y 23 pies inspirada en la historia de “King Kong”, instalada con acceso gratuito en el parque Bella Abzug de la calle 36 cerca del río Hudson, última parada en Manhattan de la línea 7 del Metro.

El trabajo de los artistas y esposos australianos Gillie y Marc Schattner se instaló esta semana para crear conciencia sobre el estado crítico del inmenso primate.

El gorila de montaña es la única especie de simio cuyo número está aumentando, según Love the Last, un proyecto de arte mundial de los esposos Schattner. Por ello animan a los visitantes a tomar fotos con la escultura usando el hashtag #LovetheLast y compartir la historia en las redes sociales.

Los artistas dicen que se les ocurrió la idea del King Nyani (“gorila” en swahili) después de visitar Uganda, donde pudieron observar gorilas de montaña en su hábitat natural.

“Fue hermoso ver un (ejemplar) espalda plateada interactuar con su familia. Era tan gentil y cariñoso y claramente se preocupaba profundamente por su familia”, dijo Marc a NBC News.

“Sabíamos que teníamos que hacerle saber al mundo sobre este lado amoroso y gentil de los gorilas. A menudo son tan incomprendidos y considerados como animales peligrosos y aterradores“, agregó su esposa Gillie.

Inaugurado en marzo de 2019 a un costo de $25 mil millones de dólares, Hudson Yards es el desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos.

KING NYANI IS IN NYC!! He has the biggest heart and gentlest hands! He’ll be living in @_HudsonYardsNYC for the next 12 months. At 23ft, #KingNyani is the world’s largest bronze gorilla sculpture. He’s asking for your love and for you to sit in his extended hand. Come visit him! pic.twitter.com/S3ahEFjwn2

— Gillie and Marc (@GillieandMarc) August 26, 2020