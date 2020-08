Más de 100 vehículos son quemados en una agencia de autos en Estados Unidos

Las noticias en el mundo de los automóviles no siempre son buenas noticias, y es que, en Kenosha, Wisconsin en Estados Unidos, una agencia de autos fue incendiada provocando que más de 100 vehículos quedaran calcinados. Los hechos se suscitaron como consecuencia de un motín provocado por un tiroteo.

Según el Departamento de Justicia de Wisconsin, los agentes de policía de Kenosha respondieron a un “incidente doméstico” el pasado domingo 23 de agosto. Parte del incidente fue grabado en video y muestra a Jacob Blake, de 29 años, alejándose de un grupo de policías y abriendo la puerta de una Dodge Journey, sin embargo, al entrar al vehículo recibe varios disparos.

NEW: a viewer shot this video from inside his apartment overnight as fires filled Kenosha. Fires are still very active this morning.

(Video courtesy:Darrel Tietyen) pic.twitter.com/y34iVLPcc1

— Cassidy Williams (@CassidyWtv) August 25, 2020