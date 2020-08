Motos Revel regresan hoy a Nueva York luego de tres muertes, exigiendo estrictas medidas de seguridad

Las motos Revel regresan hoy legalmente a las calles de la ciudad de Nueva York, un mes después de que la propia compañía suspendiera el servicio de su flota de 3 mil unidades luego de tres accidentes fatales en un lapso de diez días en julio.

Dos de las tres víctimas no usaban cascos en el momento de sus choques, según informes policiales.

El alcalde Bill de Blasio había dicho que la empresa de transporte no sería bienvenida hasta que los funcionarios de la ciudad estuviesen “satisfechos de que se puede hacer de manera segura”.

Desde entonces, la compañía ha agregado videos instructivos obligatorios dentro de la aplicación, así como el requisito de que los pasajeros se tomen fotos usando cascos antes de comenzar a rodar.

Revel ahora también requiere una prueba de seguridad de 20 minutos, que según un representante consta de 21 preguntas.

El servicio de motos compartidas, lanzado en NYC en 2018, ganó popularidad tras el inicio de la crisis del coronavirus en marzo. El número de viajes diarios promedio en la ciudad aumentó más del doble de 4,181 a principios de marzo a 8,881 a fines de mayo, detalló New York Post.

Francis Núñez murió en agosto a consecuencia de las heridas que sufrió en un accidente con una moto Revel el 25 de julio, tres días antes de que la propia compañía las retirara en Nueva York por problemas de seguridad.

Cuando la medida se tomó, estos vehículos ya habían causado las muertes de Nina Kapur (26), reportera de CBS2, en Brooklyn; y el hispano Jeremy Malavé (32) en Queens.

Today we’re relaunching Revel in the city where it all began. We’re rolling out new and enhanced education, safety, and accountability features, and there are a few things you’ll have to do to start riding again. (1/3) pic.twitter.com/WVySpa2j1L

— Revel (@_GoRevel) August 27, 2020