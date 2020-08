Republicana antiaborto defiende que su hijo adoptado sea sospechoso de delitos por ser “mitad negro”

Has leído bien. Abby Johnson cree que es correcto que la Policía considere como sospechoso de un delito a su hijo cuando éste crezca, porque es “mitad negro”.

Con esa mentalidad Johnson acudió a la Convención Nacional Republicana, donde habló sobre el aborto y por qué está en contra de la interrupción del embarazo. No habló de su hijo, pero no fue necesario, porque lo había hecho antes y es lo que ha destacado de su respaldo al presidente Donald Trump.

La organización Brookings explicó por qué estaba mal que Johnson hablara así de su hijo “marrón” adoptado. Ella argumenta que los hombres negros son más propensos a cometer delitos violentos y culpó a la ausencia de los padres negros.

“Su caracterización errónea de los hombres negros en general y su propio hijo, arraigado en estereotipos racistas, fue aborrecible”, indica el reporte.

“Él será un hombre alto… de aspecto intimidante, moreno. Y mis otros chicos probablemente se verán como chicos blancos nerd“, dijo ella hace unos días en medio de los movimientos antirraciales a nivel nacional.

En su discurso de la Convención, Johnson habló del aborto, de cómo se convirtió en una activista en contra y acusó a los demócratas de querer destinar dinero público a “pagar abortos”.

No es la única polémica que ha desatado esta activista ultraconservadora, ya que a principios de año afirmó que defendía que solamente votara la “cabeza de familia” y que tendría que ser el padre.

Sus tuits fueron borrados, pero la periodista Kathryn Watson los retomó y destacó que Johnson, siendo mujer, está de acuerdo en que “a ninguna mujer se le permita votar”, una discusión superada hace 100 años en los Estados Unidos.

One of tonight's RNC speakers tweeted earlier this year that one of her most controversial takes is she supports bringing back household voting, in which each household gets one vote, not allowing women their own individual vote. pic.twitter.com/Ii8rgnHmhG

— Kathryn Watson (@kathrynw5) August 25, 2020