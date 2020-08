Sangre nueva en las venas de Bronco

Entretenimiento

El grupo presentará un show virtual el domingo con Lupe Esparza como su único integrante original

A estas alturas, y pésele a quien le pese, Bronco es Lupe Esparza, y Lupe Esparza es Bronco.

De los cuatro miembros originales que conformaban esta agrupación mexicana de música norteña, que hizo historia en los noventa en América Latina y en Estados Unidos, tres de ellos ya no están en la foto. Más sin embargo, Bronco sigue.

Solo que ahora, en el lugar que dejaron José Luis Villarreal –quien ya falleció–, Javier Villarreal, ya retirado, y Ramiro Delgado, quien dejó la banda hace unos meses debido a disputas de dineros, están los tres hijos de Esparza y un hijo de Delgado.

“Jamás pasó por mi cabeza que aquellos niños que yo dejaba llorando en el aeropuerto cada vez que me iba ahora serían parte de Bronco”, dijo Esparza en una conversación telefónica desde Monterrey, México, donde viven los integrantes de este grupo. “Es el mayor éxito no buscado como persona, como cantante, como papá”.

Así que ahora, con los dos hijos que la disquera lo obligó a ocultar por años –porque pensaban que tanto Esparza como sus compañeros atraían más público si se mostraban como solteros–, Bronco recorre de nuevo los senderos que caminó por décadas, cuando tuvo su mayor gloria.

José es el encargado de la producción musical, mientas que René es el administrador y el que organiza las giras de la agrupación.

“Hoy realmente, las riendas están en manos de ellos”, dijo; “yo solamente soy un integrante más ahí, que le doy un okay a las propuestas y a los arreglos de la música”.

Y aunque desde hace casi medio año las actividades de Bronco están en pausa debido a la pandemia, este domingo regresarán a los escenarios para ofrecer Irrepetible, un concierto virtual desde un auditorio mexicano. No, no será nada parecido a lo que se ha visto hasta ahora. Este show se efectuará en un lugar apto para eventos masivos, solo que no habrá público presente.

“Por eso se llama Irrepetible, porque va a ser lo mejor y algo más de Bronco”, dijo Esparza, quien continúa siendo el cantante de la banda. “Vamos a echar la carne al asador con los súper éxitos del grupo, y el algo más serán ‘covers’ de canciones que nunca hemos cantado, canciones que no son nuestras pero que son muy conocidas”.

Este show será sin la participación de Ramiro Delgado –tecladista y acordeonista–, quien hace unos meses dejó el grupo bajo alegatos de que Esparza lo maltrataba y además le pagaba muy poco por los conciertos, a pesar de que ambos fueron fundadores del grupo.

El cantante lamentó la ausencia de Delgado, quien además es su compadre, aunque reconoció que “esto no termina si tú no estás en la foto”.

“Me pegó duro que Ramiro haya decidido dejar el grupo”, dijo. “Pero yo siempre he confiado en el trabajo, en el amor de lo que hemos hecho, y yo croe que en esta transición [este problema] ya pasó a la historia”.

En detalle

Qué: Irrepetible, con Bronco

Cuándo: domingo, 6:30 pm. hora del Pacífico

Dónde: show virtual

Cómo: Boletos $13 dólares por conexión.

Detalles: ocesa.com.mx/eventos/BroncoIrrepetible.