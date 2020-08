Sherlyn: Así es la acogedora casa donde disfruta al máximo a André, su tierno bebé

View this post on Instagram

Después de pensarlo mucho y consultar con muchas ustedes llegué a la conclusión de que es importante para mí El tener la células madre cryo conservadas en en dado caso que mi bebé las llegara a necesitar,las celulas madre del cordón umbilical actualmente sirven para tratar algunos padecimientos relacionados con problemas hematológicos (leucemia y linfoma, anemia aplástica) y del sistema inmune (inmunodeficiencias congénitas). Almacenar las células madre de tu bebé significa la posibilidad de tener acceso a tratamientos médicos, lo que representa una protección no sólo para él, sino para otros miembros de la familia en caso de compatibilidad, yo elegí @cryocellmexico pero existen varias empresas que lo hacen y como dicen " más vale prevenir" hoy platique con mi doctor y llegamos al acuerdo de que primero tendrá un pinzado tardío de cordón para que le entre la mayor cantidad de sangre a mi bb y después se hará la recolección! les dejo aqui la pag para más info 💗💗💗 http://www.cryo-cell.com.mx