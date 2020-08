Tornado, calor y granizo: clima inestable en el área triestatal por huracán Laura

Por segunda vez esta semana, se espera que el área triestatal experimente tormentas eléctricas de fuertes a severas a partir de esta tarde y esa ronda incluso podría traer granizo junto con la posibilidad de tornados, resumió Storm Team 4 NBC.

Vientos de más de 60 mph también son probables, como los que ya derribaron ramas de árboles y líneas eléctricas en la región el martes. Anoche ya llovió en algunas zonas y la inestabilidad podría estar vinculada con el huracán Laura que ha azotado el Caribe y el sur de EE.UU.

Se espera que una segunda ola de tormentas azote el área triestatal entre las 2 y 10 p.m., según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Gran parte del área de los tres estados, incluidos los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, se encuentra en la zona “más probable” de amenaza de tornado. También es posible una inundación repentina.

Al igual que con las tormentas de principios de semana, las temperaturas subirán de nuevo a casi 90/95F (32/35C) en la ciudad de Nueva York y sus alrededores hoy a medida que se acerquen las nuevas amenazas climáticas severas, pronosticó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

También para mañana hay 60% de posibilidad de tormentas eléctricas en NYC y la sensación térmica podría llegar a 97F (36C). Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

Las tormentas del martes llegaron con frecuentes rayos, vientos destructivos y lluvias torrenciales, cortando el suministro eléctrico a casi 15 mil clientes en el área de los tres estados, sólo unas semanas después de que la tormenta tropical Isaías dejara a millones de personas sin luz.

Here is our latest briefing on the severe weather threat for this afternoon and evening. #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/75Z5TIiZXW

Hot & humid today, but strong to severe t-storms remains the bigger concern this afternoon & evening… The most likely impact will be damaging winds, but hail, and even a few tornadoes can't be ruled out entirely! ⚠️⛈️#severeweather #NBC4NY pic.twitter.com/3vGgy3lXSv

— Storm Team 4 NY (@StormTeam4NY) August 27, 2020