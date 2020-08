Meghan Markle, también conocida como la duquesa de Sussex, tiene una nueva joya favorita

Entretenimiento

La pulsera no cuesta más de $48 dólares y lleva un mensaje que dice: "Imagina que estamos conectados, no jerarquizados"

La salida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de la monarquía británica no ha acabado con el conocido como ‘efecto Meghan’, que consiste en que cualquier cosa que se ponga agote por norma general las existencias en cuestión de unas horas.

En realidad, el hecho de que se prodigue menos en público desde que se trasladó a Los Ángeles solo ha conseguido aumentar la expectación en torno a cada una de sus apariciones, y la conversación que ha mantenido recientemente con la legendaria activista Gloria Steinem no ha sido una excepción.

Para una ocasión tan especial, la antigua actriz quiso ponerse una joya que le había regalado la propia Steinem y que además había diseñado ella misma. Se trata de una pulsera que cuesta 48 dólares y que tiene grabada la frase ‘imagine we are linked, not ranked’, que se traduciría al español como ‘imagina que estamos conectados, no jerarquizados’.

Esas pocas palabras consiguieron emocionar profundamente a la esposa del príncipe Harry la primera vez que las leyó: “Lo representa todo para mí, a todos los niveles”, le confesó a su interlocutora.

Irónicamente, hace unos meses esa misma pieza podría haberla metido en un lío debido al estricto protocolo que deben seguir los miembros de la familia real británica en lo tocante a su vestimenta. En los inicios de su relación sentimental con su ahora marido, la duquesa recibió un toque de atención por culpa de un collar ‘con mensaje’, que consistía básicamente en una cadena adornada con sus iniciales y las de Harry. Desde el palacio de Buckingham le dejaron muy claro que ese tipo de accesorios no eran adecuados porque solo conseguían dar que hablar.