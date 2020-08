Mujer arrollada mientras comía en restaurante extendido a la calle en Brooklyn; conductor huyó

Una mujer de 33 años resultó herida mientras almorzaba al aire libre ayer en Greenpoint (Brooklyn), cuando un automóvil chocó contra una barricada instalada para cumplir las reglas de distancia social.

La desafortunada experiencia gastronómica se desarrolló justo antes del mediodía afuera del “Alula Café”, donde un Toyota Camry gris giró en Franklin Street y golpeó la barricada del restaurante, dijeron fuentes policiales.

La barricada se deslizó hacia el lado derecho, donde los clientes comían. El vehículo huyó, agregaron las fuentes. New York Post divulgó imágenes del accidente de ayer, sin informar el estado de la víctima.

Fue el segundo caso de ese tipo esta semana, luego de que el lunes un auto golpeara a unos comensales en el Upper East Side. Incidentes similares han sucedido desde el mes pasado en otros puntos de la ciudad.

Para poder funcionar mientras se mantiene la prohibición de servir en espacios cerrados, aproximadamente 9 mil restaurantes de Nueva York han sido autorizados para sacar mesas a las aceras y el asfalto, cohabitando con peatones, ciclistas y vehículos con escaso margen de separación.

Los restaurantes deben colocar macetas de 6 pulgadas o barricadas para proporcionar un amortiguador entre los comensales y el tráfico, según la ley, pero no todos lo están haciendo y algunas calles son más peligrosas y/o angostas que otras.

Video shows woman hit by car while dining outdoors in NYC https://t.co/EPtnLGn8wE pic.twitter.com/3j6sWrqOYL

— New York Post (@nypost) August 28, 2020