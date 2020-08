Museo Madame Tussauds “obliga” a Trump a usar mascarilla al reabrir en Nueva York

Otra señal de reapertura turística en Nueva York: el museo de cera Madame Tussauds retomó actividades hoy tras la pandemia, con un “invitado” especial usando mascarilla, aunque varias veces cuestionó su efectividad: Donald Trump.

La imagen de cera de Trump fue colocada en la entrada del museo en Times Square para recordar a los visitantes las pautas de seguridad que ya son comunes estos días en todo el planeta: uso obligatorio de protección facial y distancia. De hecho, el establecimiento sólo admitirá 25% de su capacidad regular.

Madame Tussauds es una cadena mundial con 24 sedes -incluyendo Wuhan, donde comenzó la pandemia- que presenta figuras de cera de personajes históricos, políticos, artistas y atletas.

“Siendo que el presidente se ha puesto muy poco una máscara en público, ésta es una oportunidad perfecta para que los visitantes se tomen esa foro de seguridad única con Trump”, dijo el museo en un comunicado citado por NBC News.

El museo está funcionando de 11 a.m. a 4 p.m. de miércoles a domingo con una serie de medidas de seguridad implementadas, que incluyen boletos con fecha y hora programadas, pautas de distanciamiento social, pago sin contacto, limpieza mejorada y exámenes de salud de los empleados.

Si bien el museo ha vuelto a abrir, las experiencias interactivas, como los accesorios para fotografías y el teatro 4D, no están disponibles temporalmente.

We are OPEN! Don’t forget your masks 😷 pic.twitter.com/PVAQv9CyYx

— Madame Tussauds NY (@nycwax) August 27, 2020