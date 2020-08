“¿Por qué me dispararon tantas veces?”, preguntó Jacob Blake a su padre al despertar en el hospital

Noticias

"Tiene ataduras aunque no puede mover las piernas", denunció el ex pre candidato presidencial Andrew Yang

Jacob Blake tuvo una pregunta concreta cuando despertó en el hospital en Wisconsin donde se recupera de los siete balazos que recibió el domingo en la espalda mientras un oficial intentó detenerlo.

Cuando recuperó la conciencia tras el encuentro que lo dejó paralizado, se volvió hacia su padre llorando.

“Su primera pregunta después de que se despertó fue, ‘Papá, ¿por qué me dispararon tantas veces?'” afirmó el ex pre candidato presidencial Demócrata Andrew Yang, quien habló con el papá de la víctima, Jacob Blake Sr. “Le lloró a su padre. Tiene ataduras aunque no puede mover las piernas”.

Yang le dijo a CNN que el padre de Blake describió las esposas que sujetaban a su hijo como cadenas. “Dijo que su hijo está encadenado”, agregó Yang.

Blake, de 29 años, está recluido en el Hospital Froedtert de Wauwatosa y sus familiares dicen que verlo atado a la cama es desgarrador. “Esto es un insulto a las heridas”, afirmó Justin Blake, su tío. “Está paralizado y no puede caminar y lo tienen esposado a la cama. ¿Por qué?”

El gobernador Demócrata de Wisconsin, Tony Evers, dijo que “no podía imaginar” por qué Blake estaba esposado. “Espero que podamos encontrar una mejor manera de ayudarlo … en su recuperación. Eso parece contradictorio. Parece ser una mala medicina”.

El hospital donde Blake está siendo tratado, difirió las preguntas de CNN al Departamento de Justicia de Wisconsin. La policía y el alguacil de Kenosha, así como la oficina del fiscal de distrito, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.