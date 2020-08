Se queda desnuda en la playa porque su novio le regaló un bikini que se disuelve en el agua

Noticias

El vídeo se hizo viral rápidamente

Durante las vacaciones de verano, una pareja se fue a la playa pero no todo salió como esperaban. O al menos no como a ella le hubiera gustado.

El novio le regaló un bikini nuevo a su pareja, lo que la chica no sabía es que se disolvía al entrar en contacto con el agua. Él grabó todo lo que sucedió y lo subió a redes sociales.

https://youtu.be/WSYVPRdAZ2g

Según el portal intriper.com, la mujer, que desconocía completamente lo que iba a suceder, se dio un baño tranquilamente cuando su novio sacó su teléfono y esperó a que ella se sumergiera en el agua por completo.

En el clip se puede escuchar al hombre decir: “Cuando mi novia se meta en el agua, el bikini se disolver. De acuerdo con el manual de instrucciones, los químicos deberían tardar entre 15 y 30 segundos en hacer efecto y hacer que el bikini se disuelva”, comenta.

Luego llegó el momento cuando la mujer comienza a mirar a su alrededor, nerviosa, mientras trata de detectar si su traje de baño podría estar en el agua.

Mientras busca, le grita a su novio:

“Mi bikini. ¡Creo que lo perdí! Me lo robaron. No sé dónde está mi bikini. No puedo encontrarlo por ninguna parte. Necesito una toalla.”

El hombre le pasó una toalla y ella consiguió taparse mientras estaba todavía dentro del mar, para evitar que el resto de las personas la vean.