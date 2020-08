Alerta por videos: ladrones están “cazando” a clientes de tiendas Apple en Nueva York

NYPD ha reconocido un nuevo patrón de robo en NYC: ladrones que se están enfocando en atacar a clientes de tiendas Apple al salir de los establecimientos, y uno de ellos fue captado en video al momento de llevarse una computadora portátil valorada en $2,400 dólares.

Las autoridades creen que ese sospechoso vio a la mujer de 46 años salir de una Apple Store y la siguió a un salón de manicura en el Upper West Side, donde aprovechó un descuido para llevarse la computadora portátil, que aún estaba dentro de la bolsa de la tienda Apple.

Es un tipo de crimen que según NYPD ha estado sucediendo en toda la ciudad desde el 30 de junio, con 15 casos hasta ahora, en plena calle o en otras tiendas a donde los compradores acuden luego de Apple. El incidente más reciente ocurrió el domingo pasado, acotó CBS2.

Otro video de vigilancia muestra a dos sospechosos trotando, y momentos después corriendo por la acera con artículos robados.

Un portavoz de Apple dijo que están al tanto de los robos y alientan a las personas que salen de sus tiendas a tomar precauciones.

Cops are searching for a group who allegedly targeted Apple customers and robbed them of their newly purchased products.https://t.co/U9zp20jh20 pic.twitter.com/P3NpAG7knh

— PIX11 News (@PIX11News) August 28, 2020