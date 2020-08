Aylín Mujica ejercita sus glúteos al aire libre, usando un microbikini con aberturas

View this post on Instagram

COMO TÚ NO HAY DOS coloca a Univisión en el #1 de todas las televisoras de EE.UU 📺🥳⠀ ⠀ Estoy tan agradecida por haber pertenecido al elenco de este exitoso proyecto, no tengo palabras, la alegría me invade.⠀ ⠀ Y aunque los voy a extrañar a todos, me llevo hermosos recuerdos, maravillosas experiencias y la satisfacción de haber interpretado a un personaje que amé tanto Oriana 💃😘 @bardasano @univision @comotunohay2oficial #aylinmujica #comotunohaydos #univision #instagood #beauty #tv #lascosasestansucediendo #telemundo #actriz #teammujica ⠀