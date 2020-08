Hispanos NYCHA niegan ser seguidores de Trump tras criticar al alcalde De Blasio en la Convención Republicana

“No soy partidaria de Trump”, aclaró ayer la hondureña Claudia Pérez, una de los tres hispanos líderes comunitarios de la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) que aparecieron el jueves criticando al alcalde Bill de Blasio en un video transmitido al cierre de la Convención Nacional Republicana (RNC).

Ayer, Pérez afirmó a The New York Times que estaba furiosa porque su entrevista con un funcionario del gobierno se utilizó para la convención.

Dijo que todo comenzó con una llamada inesperada la semana pasada de Lynne Patton, una asociada de Trump que supervisa los programas federales de vivienda en Nueva York, diciéndoles que estaba interesada en hablar con residentes sobre las condiciones en los deteriorados edificios del sistema de vivienda pública más grande del país.

Pronto, cuatro inquilinos se reunieron frente a una cámara de video y fueron entrevistados durante más de cuatro horas por la propia Patton. Ahora, tres de los inquilinos aseguran que nunca se les dijo que sus entrevistas se editarían en un videoclip de dos minutos que se emitiría en la RNC para criticar a De Blasio, tratando de asociarlo con un eventual gobierno de Joe Biden.

“No soy partidaria de sus políticas racistas sobre inmigración. Soy hondureño de primera generación. Era mi gente a quien estaba enviando de vuelta”, insistió Pérez al negar que es seguidora de Trump.

Sólo después de que terminó “la entrevista” se les dijo a los cuatro inquilinos que era para el Partido Republicano sin mencionar la convención, según Pérez.

El video sería además violatorio porque Patton es directora de la oficina en Nueva York del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y, según la “Ley Hatch”, no puede utilizar su cargo en el gobierno para participar en actividades políticas.

El clip de NYCHA fue la segunda instancia de participantes supuestamente engañados por la campaña de Trump en un evento que involucró al gobierno federal y que fue filmado para la RNC. El martes, la convención mostró un video de cinco nuevos ciudadanos estadounidenses prestando juramento en una ceremonia de naturalización junto a Trump. Pero algunos de los cinco dijeron que no sabían que estaban siendo filmados para un evento político.

De los cuatro entrevistados en el video de NYCHA, sólo uno dijo que era una seguidor de Trump y sabía el propósito del video: la afroamericana Judy Smith.

Los demás -Pérez, Carmen Quiñones y Manuel Martínez- se mantienen firme en sus críticas a NYCHA, pero no por ello dicen respaldar a Trump.

Pérez denunció además que exigió ver la versión editada del clip, pero nadie se la mostró. Agregó que la señora Quiñones la llamó minutos antes de que el video saliera al aire el jueves por la noche, para decirle que estaba a punto de ser mostrado. Desde entonces han recibido críticas de algunos vecinos y allegados.

Tim Murtagh, portavoz de la campaña de Trump, defendió el manejo del video. “Todos los sujetos de la entrevista estaban plenamente conscientes del propósito de las entrevistas”, dijo. “Lynne Patton estaba actuando a título personal”.

La misma noche del jueves el secretario de prensa del alcalde de NYC, Bill Neidhardt, calificó el video como un “intento cínico de enfrentar a los estadounidenses negros contra los inmigrantes”, en referencia a la afirmación de la inquilina Smith de que a inmigrantes indocumentados se les había permitido hacer cola para conseguir vivienda antes que a ciudadanos estadounidenses.

“Está mal”, escribió Neidhardt en Twitter. “Después de décadas de desinversión, el alcalde De Blasio ha realizado inversiones históricas en NYCHA. Pero al menos esto es cierto: el alcalde vive gratis en la cabeza de Trump”.

A Trump-appointed federal housing official tricked public housing residents into appearing in a video that was used for the Republican convention

"All three said they opposed President Trump and were misled about the purpose of the video"@matthewhaag 👇https://t.co/EupoxmFeJ0

— Alex Burns (@alexburnsNYT) August 28, 2020