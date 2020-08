Republicano presenta medida para que acusados en protestas como la de Jason Blake no reciban ayuda por desempleo

El representante republicano de Indiana, Jim Banks, presentó una medida este viernes para evitar que las personas acusadas por violencia, vandalismo y saqueos en protestas ciudadanas no sean elegibles a la ayuda extra de desempleo por coronavirus.

La legislación nombrada “Support Peaceful Protest Act” convertiría a estos manifestantes en “financieramente responsables del costo por vigilancia policial”, según un reporte de Fox News. “Si tú eres convicto por un crimen que causó movilización de personal y de oficiales de ley y de orden para lidiar con eso; entonces, quizás, deberías estar en el anzuelo para pagar por eso” dijo Banks a WIBC-FM.

El político dijo que presentó la legislación un día después de que una pareja de ancianos que son sus constituyentes fueron acosados por manifestantes mientras abandonaban el discurso de Donald Trump de nominación en la Casa Blanca la noche del jueves.

— Jim Banks (@RepJimBanks) August 28, 2020