Andrea Legarreta: “Oí decir a alguien que a todos nos iba a alcanzar el COVID y ahora me tocó a mí”

Entretenimiento

"Saber en qué momento cometiste el error y te tocaste la cara es complicado"

Tal como te contamos, este lunes se informó que la presentadora de ‘Hoy’ de Televisa/ Univision, Andrea Legarreta, dio positivo a la prueba del coronavirus. Y antes que terminara el show la propia conductora se comunicó para contar cómo se sentía.

“Ahora sí que nos tocó. Alguna vez oí decir a alguien que seguramente a todos nos iba a alcanzar el COVID en algún momento y ahora me tocó a mí. A enfrentarlo con la mejor actitud. Yo pensaba que era un resfriado común pero resultó que no”, comenzó diciendo desde su casa Legarreta.

Andrea contó que los primeros días sintió mucho cansancio en el cuerpo, como si tuviera influenza. Que cuando la fiebre se puso más alta decidió ir al hospital y allí le hicieron el test, cuyo resultado le llegó el domingo a la noche confirmando que era COVID-19 positivo.

También dijo que aunque ni su esposo Erik, ni sus dos hijas Mía y Nina se han hecho el test, pero que el médico les aseguró que todos en la casa tienen los síntomas de ser positivos, así que clínicamente todos están en cuarentena.

“Erik no tiene ningún síntoma gracias a Dios, las niñas les he escuchado algunos estornudos pero están bien. Mía dice que hace un par de días, estaba haciendo ejercicio ella sentía mucho cansancio, porque sí, a mí me dio muchísimo cansancio… Ayer dice que sintió un poquito de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos obviamente tenemos que estar en cuarentena. Vamos a tener que hacernos pruebas con el oxímetro para ver cómo estamos oxigenando la sangre y si bajamos de 90 hay ciertos avisos que es cuando tienes que acudir al hospital”, compartió con sus compañeros de ‘Hoy’.

¿Dónde se contagiaron? Dice que esa es, al igual que muchos, su gran duda, pues asegura que se cuidaron muchísimo.

“Nosotros hemos seguido trabajando desde que arrancó esto, pero siendo bastantes responsables, cubre bocas todo el tiempo tratando… Nosotros tratamos de integrarnos, ahora que abrieron algunos restaurantes pero todos con cubre bocas y la verdad es que para saber si es a través de cuando recibes comida, para saber en qué momento cometiste el error y te tocaste la cara es complicado. Pero sí decirle a la gente que hay que seguir con el compromiso de cuidarnos y cuidar a los demás. Insisto vamos a salir adelante y a echarle toda la actitud positiva y mandar mucho amor y si sucede algo pues yo se los haré saber”, concluyó.

Durante la charla con sus compañeros, Andrea explicó que la frustra no tener ni olfato, ni gusto porque es muy comelona. Pero lo más importante, es que hasta el momento ninguno está en peligro.

MIRA AQUÍ COMO ELLA LO CONTÓ: