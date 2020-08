Fallece la actriz mexicana Cecilia Romo

View this post on Instagram

Un mensaje de mi mamá para ustedes: “Hola, quiero decirles que gracias a sus oraciones voy mucho mejor, cada día mejoro más. Estoy muy contenta muy agradecida con todos ustedes de verdad muchas gracias amigos de Clau y quiero que vean que estoy feliz.” — in English a message from my mom: “Hello, I want to tell you that thanks to your prayers I’m getting better everyday. I’m very happy and very thankful with all of you, thank you really to all of Clau’s friends, I want you to see I’m happy” @ceciliaromomx