María Levy sorprende a sus fans con fotos en las que aparece nadando desnuda

the water hears and understands ⁣⁣ _⁣⁣ #muevelafecha⁣⁣⁣ _⁣⁣⁣ hoy 22 de agosto hemos agotado todos los recursos que el planeta puede generar en este año. estamos disponiendo de recursos a un ritmo mucho más rápido del que los ecosistemas tienen capacidad de regenerar.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ seamos conscientes de nuestro impacto, comprometámonos, cambiemos hábitos y replanteemos nuestra relación con el planeta.⁣ _⁣ 🎞 @dddiegortiz team <3