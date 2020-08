Martin Braithwaite, ¿el próximo 10 del Barcelona?

El exjugador del Leganés, Martin Braithwaite, quien llegó en febrero pasado como refuerzo al Barcelona tras la lesión de Luis Suárez, ya pidió al club el dorsal número 10, en caso de que Lionel Messi lo deje vacante.

Lo curioso es que el delantero danés se encuentra transferible, a pesar de que tiene contrato hasta el 2023. Braithwaite confía en quedarse en la institución y cumplir el plazo demostrando merecerlo con trabajo, ya que entre la pandemia y la complicada situación del Barcelona durante el cierre de la campaña pasada no tuvo muchas oportunidades para mostrarse.

Es por ello, que según reportes de diversos diarios españoles, el jugador habló con Ronald Koeman para pedirle ser el heredero del número 10 del argentino. Ahora la decisión está en el DT, ya que si salen del club Messi, Suárez y Vidal, no tendrá muchos delanteros en quien confiar, más aún si no se concreta el anhelado fichaje de Lautaro Martínez.

Hasta el momento, Braithwaite ha tenido minutos en la cancha en 11 encuentros y ha marcado un gol con la camiseta blaugrana.

Messi finds a waiting Braithwaite and VAR agrees to give @FCBarcelona a 2-0 lead over @RCD_Mallorca #MallorcaBarca – LIVE

