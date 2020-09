Policía: Padre hispano abusó sexualmente de su niña de nueve meses y la asfixió durante el asalto

TEXAS – Acusan a un padre hispano de Houston de haber matado a su bebé de nueve meses mientras que la abusaba sexualmente, según informaron las autoridades.

Oficiales de Oficina del Sheriff del Condado Harris fueron llamados el 24 de agosto a un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 15000 de la calle Westpark, donde un bebé se encontraba insensible.

La niña de nueve meses fue trasladada de emergencia al hospital donde fue pronunciada muerta.

La pequeña fue identificada como Savayah Mason.

Según las autoridades, la autopsia de la bebé determinó que había sido asaltada sexualmente y que murió asfixiada durante el asalto.

Investigadores identificaron al padre de la bebé como Luis Luna y como el responsable de la muerte de la niña.

Heartbreaking. Worst type of cases. May this little angel Rest In Peace. Good job by our Investigators and all involved. #HouNews https://t.co/Ba9IBDHxyw

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) August 31, 2020