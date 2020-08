Trump culpa al “partido de Biden” por jornadas de violencia en varias ciudades

El presidente de Estados Unidos volvió a acusar a su rival demócrata de ser un representante de la “izquierda radical” que “demoniza a Estados Unidos y a sus policías”.

En su conferencia de prensa del lunes, Trump volvió a apelar al miedo al advertir que la “izquierda radical” quiere cambiar el rumbo del país. El presidente dijo que la violencia en varias ciudades se debe a que son controladas por alcaldes miembros del “partido de Biden”.

Trump también se refirió al discurso de Joe Biden en Pittsburg, Pennsylvania, en el que el demócrata negó que fuera un socialista radical. El presidente lamentó que Biden no mencionara a la “izquierda radical” o “antifa” cuando se refirió a los choques entre manifestantes a favor de Black Lives Matter y simpatizantes de Trump.

“Biden está del lado de la izquierda radical”, dijo Trump, quien dijo que las manifestaciones de BLM están lejos de ser protestas pacíficas. “No son protestas pacíficas, es anarquía, las ciudades se están quemando“.

Trump también defendió a sus simpatizantes cuando se le preguntó por los videos en donde se les ve atacar al público en las calles de Portland con balas de pintura.

Clashes. Trump people unload paintballs and pepper spray. They shot me too. pic.twitter.com/PwU5pZMLnV

— Mike Baker (@ByMikeBaker) August 30, 2020