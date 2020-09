Ahora puede ser Batman o El Acertijo quien te guíe en la navegación de Waze

Una buena noticia llegó para los amantes de los autos y los amantes de los cómics, en especial de Batman, pues ahora podrás disfrutar de tus dos pasiones en todo momento. Waze, la aplicación de navegación para autos, anunció que ahora puede ser Batman, o El Acertijo, quien te de las instrucciones de navegación cuando comiences a moverte por el mapa de Waze.

Lo anterior es possible gracias que Waze forjó una alianza con Warner Bros Entertainment y DC Comics, para “añadir la ayuda de las fuerzas del bien y el mal al mapa”, destaca Waze en un comunicado.

Sin embargo, aún hay que esperar, poco, pero hay que esperar, pues será hasta el próximo 31 de octubre, cuando podrás activar el tema ‘Batman’ en Waze y será la voz del ‘Caballero de la Noche’, interpretada en español por el actor de doblaje Héctor Indriago, la que te guíe.

Si tu instinto es más de villano, también podrás elegir la voz de El Acertijo, interpretado por Alberto Figueroa.

Cabe señalar que estas nuevas opciones de voz en Waze, únicamente estarán disponibles en idioma inglés, español y portugués, y además de añadir las voces de esos personajes en tu camino, podrás establecer un estado de ánimo, ya sea de ‘Superhéroe’ o ’Supervillano’.

Para hacerlo aún más emocionante, la aplicación permitirá que incluso puedas sustituir el auto de navegación por el Batimóvil o por el característico y enigmático superdeportivo verde y morado de El Acertijo, el Riddler Rider.

Pero eso no es todo, aún hay más, y es que Waze asegura que la experiencia de conducir como si estuvieras en Ciudad Gótica no estará completa si no añades la banda sonora correcta al viaje. Es por eso que estarán disponibles las listas Waze + DC Comics Superhéroe o Supervillano en Spotify, para que puedas escucharlas mientras conduces en la función Waze Audio Player, que te permite reproducir las playlist sin necesidad de salir de la aplicación.

