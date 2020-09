Ana Patricia Gámez: Su papá eligió y se conectó con Alejandra Espinoza para enviarle un mensaje

Entretenimiento

Ana Patricia Gámez confesó que su papá, quien falleció hace dos meses, se conectó a través de un sueño con Alejandra Espinoza para enviarle un mensaje y pedirle que la cuide.

La querida Anita estuvo de invitada en ‘Charlas con Luz… Ma’, el show de entrevistas de Luz María Doria que se hace en vivo por su Instagram los lunes a las 8 PM hora del Este, y allí habló de todo: de sus comienzos, de su paso por ‘Despierta América’, el por qué decidió irse a ‘Enamorándonos’, su esposo, sus hijos y también la muerte de su padre, don Juan Gámez.

En medio del recuerdo de ese momento en donde viajó a despedirlo, y el dolor por no poder estar presente cuando falleció, Luzma le pidió que compartiera con los seguidores el sueño que había tenido Alejandra Espinoza.

“Yo soñé a mi papá a los 5 días (de fallecido) y lo sentí con sus manos ásperas como siempre las tuvo, sentí ese abrazo que no le pude dar cuando me despedí de él… Le pregunté que si tenía miedo, me dijo que no, pero que estaba preocupado por nosotras, sus hijas“, comienza relatando Ana Patricia.

En el sueño, dice que le llamó la atención algo que le dijo su padre, aunque como no lo entendió lo dejó así y siguió su vida. ¿qué le dijo?: “Ya le dije a Alejandra que te acompañara”.

Ana dice que llegaba la época de hacer el reencuentro de ‘Nuestra Belleza Latina’, y ella pidió no ir porque no estaba preparada. Sin embargo, le mandó un mensaje a Alejandra de agradecimiento por las palabras tan bonitas que tuvo y le contó lo que había soñado, sin imaginar la respuesta que recibiría.

“Ana, el día que murió tu papá yo lo soñé, no se si fue porque tu lo compartiste, compartiste imágenes de él y yo siempre he relacionado a mi papá con el tuyo porque se parecen físicamente. Pero en el sueño estábamos en un set de grabación, grabando un programa, no sé cual. Yo te estoy viendo por el monitor y viene tu papá y se pone al lado mío”, le cuenta Ana a Luzma mientras ambas no pueden contener las lágrimas y prosigue.

“Mi papá le dice a Alejandra: ‘qué hermosa se ve’, y Alejandra le dice: ‘siempre’. Y mi papá le contesta: ‘se la encargo’… Y en ese momento mi papá se pone al lado mío, con las manos cruzadas como siempre, el siempre se cruzaba con las manos en frente”.

Para Ana ese sueño llevaba consigo muchos mensajes, primer le dio la paz que necesitaba para calamar el sentimiento de no haber estado en su despedida, la unió a Alejandra de otra manera, ya que dice que aunque son grandes compañeras nunca han sido amigas, y por último la ayudó a no renunciar a conducir ‘Premios Juventud’.

“Lo tengo que hacer, mi papá va a estar en el escenario, cómo lo voy a dejar plantado… Es por eso que lo hice y fue muy especial, porque Alejandra y yo somos compañeras pero no tenemos una amistad fuerte… Mi viejo escogió a la persona más indicada, ese sueño me ha ven ido a traer paz”.

