Cifra récord: familia recibirá $5.9 millones por muerte de transgénero dominicana en cárcel Rikers de Nueva York

La familia de Layleen Polanco, dominicana transgénero de 27 años que murió en régimen de aislamiento en Rikers Island, llegó a un acuerdo con la ciudad por $5.9 millones de dólares.

La cifra marca una cantidad récord por la muerte de un recluso en una cárcel de NYC, según The City.

“Este acuerdo permitirá a la familia de Layleen seguir adelante sin soportar años de litigios prolongados y sin revivir su trauma”, dijo el abogado de su familia, David Shanies, en un comunicado.

“Lograr el acuerdo más grande en la historia de la ciudad por una muerte en la cárcel debería servir como una declaración poderosa de que las vidas trans son importantes”, dijo Shanies.

Los registros judiciales indican que Layleen fue arrestada el 13 de abril de 2019 y puesta en custodia tres días después, acusada de cargos de agresión y posesión de una sustancia prohibida.

Dos meses después, la trasgénero dominicana murió a los 27 años estando detenida en Rikers Island, la mayor cárcel de Nueva York, después de una convulsión epiléptica el 7 de junio de 2019.

El mismo mes, el Departamento de Investigación de la ciudad y la Oficina del Fiscal de Distrito del Bronx, que llevaron a cabo una investigación conjunta del caso, se negaron a presentar cargos penales contra los agentes involucrados.

Sin embargo, los investigadores encontraron que había una brecha de 47 minutos entre los recorridos de los guardias en el área de reclusión de Polanco. Los presos en régimen de aislamiento deben ser controlados al menos una vez cada 15 minutos a intervalos irregulares.

Un año después, el Departamento de Corrección (DOC) suspendió a tres guardias y un capitán de la cárcel Rikers, y presentó cargos contra otros 13 empleados, por sus roles en la muerte de Polanco.

