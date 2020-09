Hinchas del Stuttgart crean cuenta para recaudar 900 millones de euros y fichar a Messi

Lionel Messi es el jugador soñado para cualquier equipo, pero el precio de su cláusula es demasiado alto y no cualquier club puede pagarlo, así que los fans del Stuttgart encontraron la solución: una colecta para reunir dinero suficiente y poder ficharlo.

Por medio del sitio GoFundMe, donde la gente puede subir iniciativas para recaudar dinero con un fin específico, Tim Artman y otros aficionados del equipo de la Bundesliga abrieron una cuenta que pretende juntar 900 millones de euros, es decir, más de $1,072 millones de dólares para pagar los 700 millones de euros ($834 millones de dólares) que cuesta la cláusula de rescisión del astro argentino y pagar su sueldo.

Someone has started a fundraiser to try and buy Messi for Stuttgart … not far to go now 🙃 pic.twitter.com/5HsSrMbLrY

— ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2020