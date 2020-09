Jueza recibió un puñetazo en ruta a la corte en Nueva York; lleva el caso del actor Cuba Gooding Jr.

Nadie se salva de la violencia reinante en las calles de Nueva York: ayer, la jueza Phyllis Chu recibió un puñetazo en la cara mientras caminaba al trabajo tras salir del terminal del ferry Staten Island, dijeron funcionarios de la corte.

La jueza estaba en Water Street, a pocas cuadras de su trabajo en el Tribunal Penal del Condado Nueva York, cuando un hombre en bicicleta la atacó, cerca de las 9:40 a.m.

El pedalista, aparentemente un perturbado emocional y con sobrepeso, siguió adelante en una Citi Bike después de golpear a la jueza de 56 años, dijo Lucian Chalfen, portavoz de la Oficina de Administración de Tribunales de la ciudad.

La policía inspeccionó el área, pero no pudieron encontrarlo. Chu fue enviada al Beekman Downtown Hospital en condición estable.

“Sin intercambiar palabras, un ciclista que viajaba en la dirección opuesta a la que ella caminaba simplemente le dio un puñetazo en la cara y siguió adelante”, narró Chalfen al New York Post.

Los casos recientes de la jueza Chu han incluido la acusación de agresión sexual al actor Cuba Gooding Jr.

La Asociación de Benevolencia de la Policía (PBA) de NYPD comentó en Twitter que el ataque a la jueza se produjo un mes después de que el Ayuntamiento votara para recortar $1 mil millones de dólares del presupuesto de la policía de Nueva York.

Manhattan judge Phyllis Chu was on her way to courthouse when a cyclist slugged her in the jaw.#AntiAsianRacism is less about race than bullying.

Bullies target us because when media & politicians trash us, leaders like @NYCMayor and @NYCSpeakerCoJo look away.#FireCarranza pic.twitter.com/As3dSiJU09

— The Asian American Project (@AsianAmProject) August 31, 2020