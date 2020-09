Matan a hispana embarazada: le dispararon mientras dormía, poco después del homicidio de su primo

Karla Bermúdez y su hijo por nacer murieron a balazos mientras la joven dormía en la casa de su novio en Connecticut la madrugada de ayer.

Bermúdez (22) tenía seis meses de embarazo y recibió varios disparos en la casa ubicada en Bridgeport, alrededor de las 5:30 a.m. del lunes Su novio de 23 años resultó herido mientras dormía junto a ella, informó News12 Connecticut.

No se han realizado arrestos en el caso y la policía dijo que el novio no identificado se negó a cooperar. Está hospitalizado en condición estable.

“En este momento, los detectives creen que ambas víctimas estaban durmiendo en la cama cuando sucedieron varios disparos en la casa, alcanzando a ambos”, dijo la policía de Bridgeport, según Hartford Courant.

Bermúdez fue llevada al Centro Médico St. Vincent, donde la declararon muerta. La policía cree que el tiroteo puede estar relacionado con el asesinato del primo de Bermúdez, Heriberto Márquez (24), quien fue baleado en otra parte de la misma ciudad, horas antes, el domingo.

“Todos están devastados”, dijo la madre de Márquez a News12. “Pensé que era un sueño, pero cuando me desperté, realmente me di cuenta y no es un sueño”.

